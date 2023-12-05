"Я говорю о Судакове, который у меня был в сборной Украины. О нем говорят, для меня он очень интересен, даже если его может быть сложно привезти сюда из Украины", – цитирует Тассотти TuttoMercatoWeb.

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Напомним, Мауро Тассотти успел поработать с Судаковым в национальной сборной Украины, когда являлся помощником главного тренера команды Андрея Шевченко в период с 2016 по 2021 годы.

В этом сезоне Судаков провел 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Контракт полузащитника с Шахтером действует до 30 июня 2028 года.

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