Полузащитник Шахтера Георгий Судаков возмутил соцсети новостью о том, какая форма была для него первой.

Издание EuroFoot со ссылкой на BBC сообщило, что первой футбольной формой Судакова был комплект Манчестер Юнайтед с фамилией Роналду на спине.

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Сам Георгий в твиттере подтвердил это, написав фирменное "сиу". В комментариях Судакова уже начали звать в Реал, а также пророчить ему "Золотой мяч", если он согласится на трансфер.

В общем, хавбек провел 21 матч за Шахтер, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает Судакова в 18 млн евро, но "горняки" зимой отклонили предложение Наполи в 40 миллионов.

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