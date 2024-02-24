Шахтер проиграл Марселю и завершил еврокубковый сезон 2023/24. На кого повесили всех собак, а кто вышел сухим из воды.

Французская пресса расхвалила Георгия Судакова даже после не самой лучшей игры. Звезда Шахтера отличился с пенальти и получил еще одного “ухажера” для потенциального трансфера в Европу.

"Жарили шашлыки, или крыс": динамовец вместо антигероя Шахтера, еще 20 млн для Судакова – Украина без еврокубков

Критики избежали еще один украинец и легионер, который "замучил Марсель". Фамилии антигероев очевидны из-за их грубых ошибок. Обо всем подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.