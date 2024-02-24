Судаков впечатлил французские СМИ и получил поклонника – кого в Шахтере "назначили" виновником еврокубкового фиаско
15:40 - Читати українською
Шахтер проиграл Марселю и завершил еврокубковый сезон 2023/24. На кого повесили всех собак, а кто вышел сухим из воды.
завершено
74’ Исмаила Сарр
Георгий Судаков 12’
12’ Георгий Судаков
74’ Исмаила Сарр
Французская пресса расхвалила Георгия Судакова даже после не самой лучшей игры. Звезда Шахтера отличился с пенальти и получил еще одного “ухажера” для потенциального трансфера в Европу.
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Критики избежали еще один украинец и легионер, который "замучил Марсель". Фамилии антигероев очевидны из-за их грубых ошибок. Обо всем подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
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