Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков збурив соцмережі новиною про те, яка форма була для нього першою.

Видання EuroFoot з посиланням на BBC повідомило, що першою футбольною формою Судакова був комплект Манчестер Юнайтед з прізвищем Роналду на спині.

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Сам Георгій у твіттері підтвердив це, написавши фірмове "сіу". В коментарях Судакова вже почали кликати до Реала, а також пророкувати йому "Золотий м'яч", якщо він погодиться на трансфер.

Загалом, хавбек провів 21 матч за Шахтар, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом. Transfermarkt оцінює Судакова у 18 млн євро, але "гірники" взимку відхилили пропозицію Наполі в 40 мільйонів.

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