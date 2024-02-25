“Клаусула Судакова в 150 миллионов? Можно написать и миллиард, это такое дело... Я ужасно переживаю за этого парня. Знаю его очень давно, слежу за ним. Когда приехали португальцы в Шахтер, привезли разный шлак, то молодые игроки сидели на скамейке. Речь и о Мудрике, и о Судакове в частности. Я еще тогда говорил, что есть таланты, о них нельзя забывать. На украинских футболистах клуб может заработать гораздо больше, чем на иностранцах.

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После того как легионеры уехали, Судаков и другие значительно прогрессировали. Они показывали высокий уровень футбола, особенно в прошлом году в Лиге чемпионов. А в этом сезоне Судаков существенно снизил к себе требования. Очень существенно. Игрок, который играет под № 10 в УПЛ, не отдал ни одной результативной передачи. Мне кажется, что клуб сейчас делает очень большой вред своему игроку, когда начинает раскручивать его трансферную цену. Постоянно говорят, что его кто-то хочет, охотится. Нет пока ни одного подтверждения того, что его кто-то хочет.

По моей информации, Ювентус предлагал 15 миллионов. Чуть больше давал Наполи. Но речь вообще не идет о тех суммах, которые называет Шахтер. Юному футболисту все это бьет по психике. По матчам против Марселя и другим поединкам могу сказать, что Судаков особо не выделялся. Не играл определяющую роль. Много еще работать надо. Сомневаюсь, что его продадут за ту цену, за которую хотят продать.

Когда у тебя есть партнер, у которого феноменальная скорость, то главное найти пас. Ты отдаешь в зону на Мудрика, а дальше он уже всех обыгрывает. Это гораздо проще. Сейчас у Судакова такого партнера нет, поэтому он должен придумывать что-то другое. В отличие от Георгия, Мудрик – действительно большой талант. Судакову всего надо достигать своей работой.

Я хочу, чтобы Судакова продали просто за адекватные деньги и в нормальный клуб. Необязательно какой-то из разряда топов. Георгий должен адаптироваться и расти. У него талант есть, но работать еще надо много. Ему вообще бы подошла Ла Лига. Судаков пока не настолько силен в борьбе, чтобы ехать в Англию или Германию. Возможно, что еще во Францию или Италию мог бы. Но именно Испания, как по мне, Георгию будет ближе с точки зрения тактики", – сказал Цыганык в комментарии Sport Express.

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