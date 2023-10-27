Судаков попал в сферу интересов Арсенала, Челси и еще трех именитых клубов
27 октября 10:05 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков заинтересовал немало европейских клубов – скауты следили за игроком в матче против Барселоны.
Ювентус, Арсенал, Челси, Бенфика и Брайтон следят за игрой Судакова, сообщает журналист Николо Скира.
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Скауты клубов присутствовали на поединке Лиги чемпионов Барселона – Шахтер, в котором Георгий отметился забитым мячом.
К слову, Судаков провел 10 матчей в составе Шахтера, в которых отметился 3 голами во всех турнирах.
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