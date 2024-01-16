"Георгий Судаков в это зимнее межсезонье вряд ли переедет в Серию А. В Наполи украинца так точно не будет. Во-первых, Шахтер еще в декабре отклонил официальное предложение чемпиона Италии. По одной из версий, которое я слышал, оно было в районе 40 млн евро. "Горняки" не спешат с продажей и хотят выдоить максимум из потенциального покупателя.

Степаненко определился со своим будущим в Шахтере, – журналист

Сейчас неаполитанцы оформляют трансфер Хамеда Траоре из Борнмута, который на выходе обойдется значительно дешевле. Ну и плюс с опытом выступлений в топ-чемпионатах, в Серии А. Им клуб закрывает позицию в центре поля как минимум до лета. Ведь аренда ивуарийца с опцией возможного, но не обязательного выкупа за 25 млн евро.

Также в составе неаполитанской команды Траоре занимает себе последнее вакантное место для не гражданина ЕС. А это значит, что и Николая Матвиенко Наполи тоже сейчас уже никак не сможет взять. К несчастью. А вот у Ювентуса есть одно место для не гражданина ЕС. Держит его для Жоры?" – написал инсайдер Игорь Бурбас.

Напомним, в нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, что он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?