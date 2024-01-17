Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли сообщил, что от туринцев не стоит ждать больших расходов и громких подписаний.

По словам руководителя "Старой синьоры", единственным январским новичком в команде Массимилиано Аллегри станет защитник Лилля Тьягу Джало.

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"Тьягу Джало? Мы согласовываем последние детали с Лиллем. Надеемся завершить все в ближайшие дни. Когда он приедет, мы сообщим.

После этого мы закроем трансферный рынок. В январе новичков больше не будет. Надо доверять этим ребятам, которые в этом сезоне делают удивительные вещи. Наша цель – продолжать побеждать", – цитирует Джунтоли Gazzetta dello Sport.

Соответственно Джордана Хендерсона или Георгия Судакова в Ювентусе зимой ждать не стоит. Именно туринцы считались одним из главных претендентов на полузащитника Шахтера и сборной Украины. Ранее из борьбы за украинца выбыл и Наполи, у которого уже нет свободной квоты на игрока без паспорта гражданина ЕС.

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