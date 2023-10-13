В 2019 году воры украли собаку Старриджа, и футболист пообещал награду в размере 30 тысяч долларов за его находку. Шпиц по кличке Луччи был найден Фостером Вашингтоном, однако Старридж отказался выплачивать вознаграждение.

Суд обязал Старриджа выплатить 30 тысяч долларов мужчине, нашедшему его собаку

В итоге Вашингтон подал на футболиста в суд и выиграл дело. Как информирует Daily Mail, после неявки Старриджа на очередное заседание судья выписал ордер на его арест и доставку в суд. Новое слушание по делу назначено на 30 ноября.

Старридж известен своими выступлениями за Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль и сборную Англии.

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