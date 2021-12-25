Инцидент произошел еще летом 2019 года. Тогда собаку похитили из дома Старриджа. Даниэль опубликовал объявление в социальных сетях с обещанием о вознаграждении в размере 30 тысяч долларов любому, кто найдет животное.

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В конце концов, карликового шпица по кличке Луччи вернул футболисту музыкант из Лос-Анджелеса Фостер Вашингтон. Однако Старридж отказался платить мужчине, что нашел собаку, обещанное вознаграждение. Тогда Фостер Вашингтон подал в суд на англичанина и выиграл его, сообщает BBC.

К слову, в Старридж в октябре этого года стал игроком австралийского клуба Перт Глори. Ранее он выступал за Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Вест Бромвич Альбион и Трабзонспор. За сборную Англии провел 26 матчей и забил 8 мячей.

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