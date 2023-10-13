У 2019 році злодії вкрали собаку Старріджа, і футболіст пообіцяв нагороду в розмірі 30 тисяч доларів за його знахідку. Шпіца на прізвисько Луччі знайшов Фостер Вашингтон, проте Старрідж відмовився виплачувати винагороду.

Суд зобов'язав Старріджа виплатити 30 тисяч доларів чоловіку, який знайшов його собаку

У підсумку Вашингтон подав на футболіста до суду і виграв справу. Як інформує Daily Mail, після неявки Старріджа на чергове засідання суддя виписав ордер на його арешт і доставку до суду. Нове слухання у справі призначено на 30 листопада.

Старрідж відомий своїми виступами за Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль і збірну Англії.

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