"Сказать, что я просто улыбаюсь, что мне легко... Мне не легко. Очень сложно. Человек всю жизнь в футболе, а его сейчас выкинули и растоптали. Я ничем не могу заниматься. Может буду водителем такси. Потому что я ждал этого решения, а оно меня разочаровало.

"Я знаю, как тяжело, когда тебя просто выбрасывают": Севидов признался, кто поддержал его после дисквалификации

Адвокат сказал, что посмотрим на мотивационную часть – где не так прицепились. Потому что адвокат также шокирован. Возможно, есть еще какая-то инстанция, в которую можно обратиться, я не знаю. Вряд ли буду обращаться, потому что это не бесплатно, а денег нет. Очень сложно.

Мне не нужно ничье сочувствие и помощь. Когда мне была нужна помощь, то никто не помог. "Это твоя война – хочешь, воюй". Андрей Васильевич Павелко по большому счету выкинул из футбола Григория Суркиса – что для него выкинуть из футбола Севидова?

Чем буду заниматься? Не знаю. Может в ДЮСШ пойдуть работать, может учителем физкультуры, не зря же нас физруками называют", – сказал Севидов в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, последняя апелляционная инстанция – CAS – оставила без изменений пожизненную дисквалификацию специалиста, запретив осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

"Чим зараз займаюся? Абсолютно нічим". Куди подівся Олександр Севідов