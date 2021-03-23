"Холанд – отличный парень, он выступает на впечатляющем уровне. У него огромная физическая сила. Эрлинг является одним из лучших центрфорвардов мира, которые будут определять эпоху.

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Холанд или Мбаппе? Я все же отдам незначительное преимущество первому, хотя Килиан также на очень высоком уровне", – резюмировал Суарес в интервью Marca.

Добавим, что Холанд и Мбаппе демонстрируют невероятную статистику в текущем сезоне. Норвежец провел 31 матч, отметился 33 голами и 8 ассистами. У француза 36 матчей, 30 голов и 9 ассистов.

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