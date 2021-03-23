Суарес обрав кращого між Холандом та Мбаппе
Нападник Атлетіко Луїс Суарес оцінив рівень двох головних зірок нового покоління.
"Холанд – чудовий хлопець, він виступає на вражаючому рівні. У нього величезна фізична сила. Ерлінг є одним з найкращих центрфорвардів світу, які визначатимуть епоху.
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Холанд чи Мбаппе? Я все ж віддам незначну перевагу першому, хоча Кіліан також на дуже високому рівні", – резюмував Суарес у інтерв'ю Marca.
Додамо, що Холанд і Мбаппе демонструють неймовірну статистику у поточному сезоні. Норвежець провів 31 матч, відзначився 33 голами та 8 асистами. У француза 36 матчів, 30 голів та 9 асистів.
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