Вчера (22 сентября) клубы достигли компромисса в переговорах по 33-летнему уругвайцу, утверждает AS.

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Проблемой была сумма компенсации, которую Барселона требовала за Суареса. Нападающий надеялся перейти в Атлетико на правах свободного агента, но "блаугранас" отказались от такого варианта. В конце концов, мадридцы согласились выплатить систему бонусов за форварда, размер которой будет зависеть от выступлений Луиса. За каждый из двух следующих сезонов Барселона может получить максимум 2 млн евро. Официально о трансфере объявят уже сегодня.

Напомним, в 2014 году Барселона заплатила Ливерпулю за Суареса 80 млн евро. Форвард провел 191 матч в Примере, отличился 147 голами.

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