Ювентус договорился с Атлетико об аренде Альваро Мораты на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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За подписание игрока туринцы заплатили "матрасников" 10 млн евро, также Юве сохранит за собой право выкупа 27-летнего нападающего за 45 млн евро.

Напомним, Альваро уже выступал за "Старую Синьору" в 2014-2016 годах. В прошлом сезоне Ла Лиги Мората провел 34 матча, в которых отметился 12-ю голами и двумя ассистами.

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