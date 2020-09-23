Вчора (22 вересня) клуби досягли компромісу в переговорах щодо 33-річного уругвайця, стверджує AS.

Ювентус офіційно оголосив про повернення Морати

Проблемою була сума компенсації, яку Барселона вимагала за Суареса. Нападник сподівався перейти в Атлетіко на правах вільного агента, але "блаугранас" відмовилися від такого варіанту. Зрештою, мадридці погодилися виплатити систему бонусів за форварда, розмір якої буде залежати від виступів Луїса. За кожен з двох наступних сезонів Барселона може отримати максимум 2 млн євро. Офіційно про трансфер оголосять вже сьогодні.

Нагадаємо, у 2014 році Барселона заплатила Ліверпулю за Суареса 80 млн євро. Форвард провів 191 матч у Прімері, відзначився 147 голами.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші