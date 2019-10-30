Суарес установил впечатляющее достижение в матче против команды Лунина

Нападающий Барселоны установил очередное бомбардирское достижения в матче 11-го тура Ла Лиги.

Уругваец отличился на 77-й минуте матча с Вальядолидом (5:1). Этот соперник оставался последней командой, которой Суарес не забивал голов в чемпионате Испании, информирует Opta Jose. Всего 32-летний форвард играл против 27 клубов.

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Напомним, что после победы над Вальядолидом Барселона вышла на первое место в турнирной таблице, опередив сенсационную Гранаду. В активе Суареса 6 голов в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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