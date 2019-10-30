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Суарес установил впечатляющее достижение в матче против команды Лунина

17:53 21 Читати українською
Суарес установил впечатляющее достижение в матче против команды Лунина
Луис Суарес / As

Нападающий Барселоны установил очередное бомбардирское достижения в матче 11-го тура Ла Лиги.

3’ Клеман Лангле
29’ Артуро Видаль
34’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
77’ Луис Суарес
 
Кико Оливас 15’
3’ Клеман Лангле
15’ Кико Оливас
29’ Артуро Видаль
34’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
77’ Луис Суарес

Уругваец отличился на 77-й минуте матча с Вальядолидом (5:1). Этот соперник оставался последней командой, которой Суарес не забивал голов в чемпионате Испании, информирует Opta Jose. Всего 32-летний форвард играл против 27 клубов.

Голевая феерия от Месси и компании в видеообзоре матча Барселона – Вальядолид – 5:1

Напомним, что после победы над Вальядолидом Барселона вышла на первое место в турнирной таблице, опередив сенсационную Гранаду. В активе Суареса 6 голов в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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Теги
Испания Барселона - Вальядолид Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес
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