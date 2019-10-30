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Суарес встановив вражаюче досягнення у матчі проти команди Луніна

17:53 869 Читать на русском
Суарес встановив вражаюче досягнення у матчі проти команди Луніна
Луїс Суарес / As

Нападник Барселони встановив чергове бомбардирське досягнення в матчі 11-го туру Ла Ліги.

3’ Клеман Лангле
29’ Артуро Відаль
34’ Ліонель Мессі
75’ Ліонель Мессі
77’ Луїс Суарес
 
Кіко Олівас 15’
3’ Клеман Лангле
15’ Кіко Олівас
29’ Артуро Відаль
34’ Ліонель Мессі
75’ Ліонель Мессі
77’ Луїс Суарес

Уругваєць відзначився на 77-й хвилині матчу з Вальядолідом (5:1). Цей суперник залишався останньою командою, якій Суарес не забивав голів у чемпіонаті Іспанії, інформує Opta Jose. Всього 32-річний форвард грав проти 27 клубів.

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Нагадаємо, що після перемоги над Вальядолідом Барселона вийшла на перше місце в турнірній таблиці, випередивши сенсаційну Гранаду. В активі Суареса 6 голів у поточному розіграші Ла Ліги.

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Теги
Іспанія Барселона - Вальядолід Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес
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