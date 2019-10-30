Суарес встановив вражаюче досягнення у матчі проти команди Луніна

Нападник Барселони встановив чергове бомбардирське досягнення в матчі 11-го туру Ла Ліги.

Уругваєць відзначився на 77-й хвилині матчу з Вальядолідом (5:1). Цей суперник залишався останньою командою, якій Суарес не забивав голів у чемпіонаті Іспанії, інформує Opta Jose. Всього 32-річний форвард грав проти 27 клубів.

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Нагадаємо, що після перемоги над Вальядолідом Барселона вийшла на перше місце в турнірній таблиці, випередивши сенсаційну Гранаду. В активі Суареса 6 голів у поточному розіграші Ла Ліги.

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