Голевая феерия от Месси и компании в видеообзоре матча Барселона – Вальядолид – 5:1

В рамках матча 11-го тура Ла Лиги Барселона камня на камне не оставила от Вальядолида. Смотрите видео голов и главных моментов матча на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 11 тур

Барселона – Вальядолид – 5:1

Голы: Лангле, 3, Видаль, 29, Месси, 34, 75, Суарес, 77 – Оливас, 15

В очередном матче испанской Ла Лиги каталонцы принимали на Камп Ноу команду голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Уже на 3 минуте Лангле точным ударом открыл счет в матче. Казалось, сейчас начнется разгром "бело-фиолетовых", однако те начали огрызаться опасными моментами, а на 15-й минуте вообще сравняли счет – отличился Оливас. Как выяснилось, это только разозлило "сине-гранатовых" и еще до перерыва Видаль и Месси обозначили свои планы на победу. Во второй половине встречи Лионель оформил дубль, а через две минуты эффектную точку в матче поставил Суарес.

Победа позволила Барсе потеснить с первого места сенсационного лидера первенства Гранаду и возглавить турнирную таблицу. Каталонцы набрали 22 пункта, в то время как Вальядолид с 14-ю пунктами остается девятым.

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