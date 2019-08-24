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Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая

17:12 11 Читати українською
Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая
Луис Суарес / Reuters

Форвард Барселоны Луис Суарес не сможет сыграть в сентябрьских матчах сборной Уругвая.

Нападающий Барселоны Луис Суарес пропустит товарищеские матчи против сборных США и Коста-Рики, сообщает Mundo Deportivo.

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Контрольные игры состоятся в начале сентября, однако звездный уругваец не успеет восстановиться после травмы.

Напомним, Суарес получил повреждение в матче против Атлетика и пропустит 2-3 недели.

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