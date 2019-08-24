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Суарес пропустить найближчі матчі збірної Уругваю

17:12 84 Читать на русском
Суарес пропустить найближчі матчі збірної Уругваю
Луїс Суарес / Reuters

Форвард Барселони Луїс Суарес не зможе зіграти у вересневих матчах збірної Уругваю.

Нападник Барселони Луїс Суарес пропустить товариські матчі проти збірних США та Коста-Ріки, повідомляє Mundo Deportivo.

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Контрольні ігри відбудуться на початку вересня, проте зірковий уругваєць не встигне відновитись після травми.

Нагадаємо, Суарес зазнав пошкодження у матчі проти Атлетіка та пропустить 2-3 тижні.

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