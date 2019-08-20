Ювентус хочет создать фантастическую линию атаки – Неймар и Суарес могут оказаться в Турине

Неймар и Суарес играли вместе в Барселоне

Туринский Ювентус хочет создать, возможно, лучшую атакующую линию в мире.

Ювентус может собрать в своей атакующей линии звезд мирового масштаба. По плану "зебр" Пауло Дибала должен перейти в ПСЖ, а в обратном направлении должен отправиться Неймар.

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Если это произойдет, то туринцы будут рассматривать возможность приобретения нападающего Барселоны Луиса Суареса, сообщает МundoDeportivo со ссылкой на Tuttosport.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что представитель Барселоны разговаривал со спортивным директором Ювентуса Фабио Партачи. Вероятно, туринцы интересовались возможностью приобретения уругвайца.

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