Уругвайцу приписывали издевательство над Рональдом Куманом, который год назад якобы в телефонном разговоре сообщил форварду, что не рассчитывает на него в Барселоне.

Сладкая месть Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Барселона – 2:0

"Это было для людей, которые знают, что у меня тот же номер и я все еще использую тот же телефон. Это было не для Кумана, совсем нет. Если вы хотите знать... Я просто шутил со своими детьми, что сделаю это.

Я заранее знал, что извинюсь, если забью Барсе. Из-за уважения, из-за отношения к клубу, из-за того, что я был еще одним болельщиком Барселоны, из-за карьеры в Барселоне, из-за сложного периода, который мои коллеги переживают сейчас, из-за болельщиков. Уважение.

Я доволен победой команды, этого мы и хотели. Это особый соперник из-за моментов прошлого, но сейчас моя работа должна быть на 100 процентов посвящена Атлетико. Мы сделали все возможное, чтобы взять три очка", – цитирует Суареса Marca.

Атлетико уверенно победил Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги – Суарес отправил "блаугранас" на 9-ю позицию