Уругвайцю приписували знущання з Рональда Кумана, який рік тому нібито у телефонній розмові повідомив форварду, що не розраховує на нього в Барселоні.

Солодка помста Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона – 2:0

"Це було для людей, які знають, що у мене той же номер і що я все ще використовую той же телефон. Це було не для Кумана, зовсім ні. Якщо ви хочете знати... Я просто жартував зі своїми дітьми, що зроблю це.

Я заздалегідь знав, що перепрошу, якщо заб'ю Барсі. Через повагу, через мою прихильність, через те, що я був ще одним вболівальником Барселони, через кар'єру в Барселоні, через складний період, який мої колеги переживають зараз, і через вболівальників. Повага.

Я задоволений перемогою команди, цього ми й хотіли. Це особливий суперник через моменти минулого, але зараз моя робота повинна бути на 100 відсотків присвячена Атлетіко. Ми зробили все можливе, щоб взяти три очки", – цитує Суареса Marca.

Атлетіко впевнено переміг Барселону й наздогнав Реал на вершині Ла Ліги – Суарес відправив "блаугранас" на 9-ту позицію