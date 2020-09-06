Каталонский гранд в ближайшее время расстанется с двумя ветеранами команды.

Хавбек Артуро Видаль и нападающий Луис Суарес тренировались отдельно от других игроков Барселоны, сообщает ESPN.

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Источник связывает такую ситуацию с потенциальным трансфером футболистов, на которых не рассчитывает новоиспеченный тренер каталонцев Рональд Куман в новом сезоне. Игроки должны покинуть лагерь Барсы уже в понедельник.

По информации СМИ, главным претендентом на Суареса является Ювентус, а в услугах Видаля заинтересован Интер.

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