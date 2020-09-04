Месси остается в Барселоне после длительных разборок с руководством каталонского клуба. Лучший игрок мира объявил свое решение в эксклюзивном интервью Goal.com. Свежий перевод – уже на "Футбол 24".

Я говорил президенту, что хочу уйти в течение всего года. Считал, что стоит уступить место другим, что цикл в Барселоне завершено.

Клубу нужна свежая кровь, новые лица, молодежь. Было очень сложно принимать это решение, ведь я всегда повторял, что хочу завершить здесь карьеру.

Это был реально изнурительный год. Я страдал на тренировках, на матчах, в раздевалке. Мне было настолько сложно, что я решил сменить обстановку, искать новые вызовы.

Месси официально остается в Барселоне

Поражение от Баварии ни было определяющим фактором. Решение появилось значительно раньше. Я неоднократно разговаривал на эту тему с президентом. Он всегда повторял, что я могу уйти в конце сезона, и в конечном итоге не сдержал своего слова.

Я хотел видеть победный проект, выигрывать трофеи и прославлять имя этого легендарного клуба. К сожалению, похожих проектов нет давно, ничего нет. Они только занимаются латанием дыр, делают какие-то выкрутасы.

Почему так долго молчал? Во-первых, после Лиссабона было непросто что-то рассказывать. Да, мы понимали, с каким соперником предстоит играть, но никто не ожидал результата, который запятнает репутацию клуба со всеми его поклонниками.

Я был опустошен, не хотел ничего делать, тем более – что-то объяснять. Мне потребовалось время, чтобы собраться с мыслями, выступить публично.

Бурофакс – это лишь один из способов придать моему решению официального статуса, ведь президент всегда избегал конкретики. В контракте действительно есть опция о продлении соглашения еще на один год, но я не хотел ею пользоваться. В то же время не собирался воевать с клубом, а наоборот, старался избегать конфликтов и скандалов.

Я был убежден, что имею право покинуть клуб летом. Президент всегда говорил, что в конце сезона я смогу решать – идти или остаться. Теперь они цепляются за тот факт, что я не сказал этого до 10 июня, хотя сезон находился в разгаре, ведь бесов коронавирус сместил все сроки. Это – единственная причина, почему я остаюсь.

Президент заявил, что единственный способ покинуть клуб – заплатить 700 миллионов евро. Я бы никогда не смог судиться с Барселоной, ведь это – мой дом. Они дали мне все, и я также дал им все.

Я не чувствовал себя одиноким, пока СМИ спекулировали информацией. Те, кто всегда был рядом, никуда не делись. Этого достаточно, чтобы не впасть в отчаяние. Однако было больно слушать, что некоторые лица сомневаются в моей преданности Барселоне.

Я не заслуживал, чтобы обо мне рассказывали всякие глупости. Мир футбола полон фальшивых людей, теперь я знаю многих в лицо.

Что меня больше всего огорчало? Разговоры о деньгах, о друзьях Месси... Для меня клуб всегда был приоритетом. Я мог уйти множество раз, зарабатывать больше денег, чем в Барселоне. Я всегда говорил, что это – мой дом, но чувствовал, что мне нужны изменения и новые цели.

Когда я рассказал жене и детям, дома вспыхнула большая драма. Мои сыновья родились и выросли здесь. Вся семья начала плакать, дети не хотели покидать Барселону, менять школу. Жена, с большой болью на душе, поддерживала меня ежеминутно.

Я приложу максимум усилий, чтобы команда боролась за все возможные титулы. Надеюсь, мы сможем осчастливить многочисленную армию болельщиков, которая заслуживает только лучшего.

Перевод и адаптация "Футбол 24".

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