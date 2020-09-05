Луис Суарес согласовал контракт с Ювентусом на два года с возможностью продления еще на сезон, информирует Marca.

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Зарплата уругвайца составит 10 млн евро в год с учетом налогов. К слову, это меньше, чем он получает в Барселоне. Сейчас Луису остается ожидать расторжения соглашения с каталонцами – у него еще есть два года контракта с "блаугранас".

К слову, Суарес провел 36 матчей в составе каталонцев в сезоне 2019/20, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов. Также уругваец входит в топ-3 бомбардиров Барселоны, в общем забив 198 мячей.

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