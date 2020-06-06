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Суарес готов сыграть за Барселону в первом же матче после рестарта сезона – форвард пропустил почти 5 месяцев

15:00 21 Читати українською
Суарес готов сыграть за Барселону в первом же матче после рестарта сезона – форвард пропустил почти 5 месяцев
Луис Суарес / фото: Барселона

Нападающий Барселоны Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена.

 

Медицинский штаб каталонского клуба позволил 33-летнему форварду сыграть в первом после возобновления сезона матче Ла Лиги с Мальоркой, который состоится 13 июня.

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Напомним, в январе уругвайцу сделали операцию, у него было диагностировано повреждение мениска правого колена. В целом футболист пропустил 147 дней. Он забил 14 голов в 23 матчах этого сезона.

К слову, встреча с Мальоркой запланирована на 13 июня. Барселона является лидером Ла Лиги с 58 очками – Реал имеет лишь на 2 пункта меньше.

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Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания Мальорка - Барселона
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