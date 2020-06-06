Месси вернулся к тренировкам, но в лазарете другой лидер Барселоны

Нападающий Барселоны Лионель Месси сохраняет шансы сыграть в первом матче "блаугранас" после затяжного перерыва.

Травма аргентинского форварда оказалась несерьезной и уже сегодня утром он вернулся к тренировкам с командой, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что Месси, который пропустил две тренировки, "сине-гранатовых", был готов начать работу еще раньше, но для предосторожности было решено подождать еще один день. Между тем, в лазарете каталонцев остается Нелсон Семеду, португалец решил не рисковать получить рецидив, но сохраняет шансы сыграть с Мальоркой.

К слову, встреча с Мальоркой запланирована на 13 июня. Барселона является лидером Ла Лиги с 58 очками – Реал имеет лишь на 2 пункта меньше. В нынешнем сезоне Примеры Месси провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами.

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