Суарес готовий зіграти за Барселону в першому ж матчі після рестарту сезону – форвард пропустив майже 5 місяців

Нападник Барселони Луїс Суарес повністю відновився після травми коліна.

Медичний штаб каталонського клубу дозволив 33-річному форварду зіграти в першому після відновлення сезону матчі Ла Ліги з Мальоркою, який відбудеться 13 червня.

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Нагадаємо, у січні уругвайцю зробили операцію, у нього було діагностоване пошкодження меніска правого коліна. В цілому футболіст пропустив 147 днів. Він забив 14 голів в 23 матчах цього сезону.

До слова, зустріч із Мальоркою запланована на 13 червня. Барселона є лідером Ла Ліги з 58 очками – Реал має лише на 2 пункти менше.

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