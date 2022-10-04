Рядовой матч четвертого дивизиона Германии стал вирусным в соцсетях, но причина совсем не веселая.

Хемницер принимал Хэми Лейпциг. Нападающий гостей Денис Япель получил очень неприятную травму и ушел с поля на 26-й минуте.

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Шел обильный дождь, поэтому газон был очень мокрым. Это не остановило Япеля от отчаянной попытки спасти мяч, чтобы соперник выполнял неудобный аут. 24-летний нападающий разогнался, выполнил свою миссию, но не смог вовремя остановиться на скользком газоне и участке рядом с полем. Япель сильно ударился головой в стену и упал – все указывало на сотрясение мозга.

Joueur de l'équipe de football ️ de Chemie Leipzig emporté par sa course n’a pas pu s’arrêter … droit dans le mur !! ? pic.twitter.com/YmUMwJU4oz — P/ (@Vpauline006) October 3, 2022

Форварда немедленно доставили в больницу, но серьезной травмы удалось избежать. Хэми Лейпциг ожидает, что игрок вернется к тренировкам уже на этой неделе. Партнеры поддержали Япеля хорошим результатом, вырвав минимальную победу на 80-й минуте.

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