Жуткие кадры из Чили – конструкция стадиона обвалилась, когда на ней бесновались фанаты
Стадион Коло-Коло не выдержал наплыва возбужденной толпы болельщиков.
Чилийский клуб решил провести открытую тренировку перед поединком чемпионата против Универсидад Католика.
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Фанаты охотно посетили такое событие, а некоторым даже не хватило места на трибунах. Большая группа людей взобралась на конструкцию над верхними ярусами стадиона. В один момент она просто обрушилась, не выдержав вибраций от прыжков и танцев толпы. Жуткие кадры падения попали на камеру.
Безумную радость Коло-Коло можно легко объяснить. Команда возглавляет таблицу чемпионата Чили и должна оформить первый за 5 лет чемпионский титул.
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