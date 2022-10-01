Чилийский клуб решил провести открытую тренировку перед поединком чемпионата против Универсидад Католика.

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Фанаты охотно посетили такое событие, а некоторым даже не хватило места на трибунах. Большая группа людей взобралась на конструкцию над верхними ярусами стадиона. В один момент она просто обрушилась, не выдержав вибраций от прыжков и танцев толпы. Жуткие кадры падения попали на камеру.

️ The roof of a grandstand at the Colo-Colo Monumental stadium in Chile collapses when it was full of fans.#colocolo #monumental #chile #news pic.twitter.com/oLwXtgxafc — F.M NEWS (@fmnewseng) September 30, 2022

Безумную радость Коло-Коло можно легко объяснить. Команда возглавляет таблицу чемпионата Чили и должна оформить первый за 5 лет чемпионский титул.

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