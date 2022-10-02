У неділю 8-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, 8-й тур

Герта – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Люкебакіо, 37 – Крамаріч, 25

Шальке – Аугсбург – початок зустрічі о 18:30

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Герта, яка не надто вдало розпочала сезон, приймала на своєму полі Хоффенхайм. Берлінці могли забивати вже на початку матчу, однак Канга з вигідної позиції стрільнув по горобцях. Крамаріч в середині тайму також пробив вище воріт, однак виправився вже за 5 хвилин. Затяжна атака після розіграшу кутового призвела до гола: Кабак отримав пас від Анхеліньо і пробив у дальній кут, але Андрей спритно підставив ногу, змінив напрям польоту м'яча і забив вже 3 м'яч в сезоні.

Ще до перерви "Стара дама" зусиллями Люкебакіо відігралась. На відпочинок Хоффенхайм мав йти у статусі переможця, але удар Крамаріча на останній хвилині прийняла на себе поперечина, а з добиванням головою від Прьомеля впорався кіпер берлінців.

Після відпочинку команди обмінялись моментами – Люкебакіо стрільнув над поперечиною, а Баумгартнер пробив повз стійку. Наприкінці зустрічі Сков вивів гостей вперед, але арбітр зафіксував офсайд. Матч так і завершився нічиєю, яка принесла Хоффенфайму 14 очок і підняла на 5-ту сходинку турнірної таблиці, Герта з 7 пунктами – чотирнадцята.

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