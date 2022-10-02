В воскресенье 8-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, 8-й тур

Герта – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Люкебакио, 37 – Крамарич, 25

Шальке – Аугсбург – начало встречи в 18:30

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Герта, не слишком удачно начавшая сезон, принимала на своем поле Хоффенхайм. Берлинцы могли забивать уже в начале матча, однако Канга с выгодной позиции стрельнул по воробьям. Крамарич в середине тайма также пробил выше ворот, однако исправился уже через 5 минут. Затяжная атака после розыгрыша углового привела к голу: Кабак получил пас от Анхелиньо и пробил в дальний угол, но Андрей ловко подставил ногу, сменил направление полета мяча и забил уже 3 мяча в сезоне.

Еще до перерыва "Старая дама" усилиями Люкебакио отыгралась. На отдых Хоффенхайм должен был уходить в статусе победителя, но удар Крамарича на последней минуте приняла на себя перекладину, а с добиванием головой от Прёмеля справился кипер берлинцев.

После отдыха команды обменялись моментами – Люкебакио стрельнул над перекладиной, а Баумгартнер пробил мимо стойки. В конце встречи Сков вывел гостей вперед, но арбитр зафиксировал офсайд. Матч так и завершился ничьей, которая принесла Хоффенфайму 14 очков и подняла на 5-ю строчку турнирной таблицы, Герта с 7 пунктами – четырнадцатая.

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