Пересічний матч четвертого дивізіону Німеччини став вірусним у соцмережах, але причина зовсім не весела.

Хемніцер приймав Хемі Лейпциг. Нападник гостей Деніс Япель зазнав дуже неприємної травми і пішов з поля на 26-й хвилині.

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Йшов рясний дощ, тому газон був дуже мокрим. Це не зупинило Япеля від відчайдушної спроби врятувати м'яч, щоб суперник виконував незручний аут. 24-річний нападник розігнався, виконав свою місію, але не зміг вчасно зупинитися на слизькому газоні та ділянці поряд з полем. Япель добряче вдарився головою в стіну і впав – все вказувало на струс мозку.

Joueur de l'équipe de football ️ de Chemie Leipzig emporté par sa course n’a pas pu s’arrêter … droit dans le mur !! ? pic.twitter.com/YmUMwJU4oz — P/ (@Vpauline006) October 3, 2022

Форварда негайно доправили у лікарню, але серйозної травми вдалося уникнути. Хемі Лейпциг очікує, що гравець повернеться до тренувань вже цього тижня. Партнери підтримали Япеля хорошим результатом, вирвавши мінімальну перемогу на 80-й хвилині.

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