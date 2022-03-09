Севильцы в очередной раз напомнят всему миру о циничном и кровавом нападении России на наше государство.

Как известно, сегодня, 9 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между Бетисом и Айнтрахтом. "Зелено-белые" на разминку перед матчем выйдут в сине-желтых футболках с надписью "STOP WAR", сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, встреча пройдет в Севилье на стадионе Бенито Уильямарин. Начало встречи в 19:45.

Напомним, Россия начала полномасштабную войну против Украины утром 24 февраля. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора.

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