Состоялись очередные матчи чемпионата Франции, в которых сыграли ПСЖ и Марсель. Читайте обзор поединков на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2023/24, 32-й тур

Ницца – ПСЖ – 1:2

Голы: Шо, 31 – Барколя, 18, Заг, 22

Удаления: Бар, 74 (Ницца)

Реймс – Марсель – 1:0

Гол: Мбемба, 33, (аг.)

ПСЖ уже привыкает играть без Мбаппе. Парижане уже гарантировали чемпионство, поэтому игра с Ниццей для них ничего не решала. Но не для клуба с Лазурного побережья, который продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. ПСЖ повел в счете на 18-й минуте – Барколя получил мяч на левом краю штрафной и пробил в дальний угол.

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Йорам Заг удвоил преимущество ПСЖ. Барколя создал и второй гол, прорвавшись в штрафную и найдя партнера на дальней штанге. Мохаммед Али Шо отыграл один мяч после классного прорыва и паса от Бога, но парижане удержали победу.

А Реймс довольно курьезно обыграл Марсель. Мунетси забил уже на 5-й минуте, но мяч отменили после просмотра VAR. Забить уже по всем правилам удалось Мбемба на 33-й минуте, правда, в собственные ворота.

Таким образом, Ницца не смогла приблизиться к Бресту на 4-м месте, а Реймс поднялся на десятую строчку. Марсель остался восьмым.

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