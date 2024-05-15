Зальцбург официально объявил о подписании 3-летнего контракта с Пепейном Лейндерсом. Голландец приступит к работе во время подготовки к следующему сезону.

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Лейндерс оказался в структуре Ливерпуля летом 2014-го, еще до прихода Юргена Клоппа. Сначала Пеп отвечал за юношескую команду "красных", а затем пошел помогать в главной. Был небольшой перерыв на Неймеген в 2018-м – пока это единственный самостоятельный опыт 41-летнего Лейндерса во взрослом футболе. Вместе с ним в Зальцбург переедет Витор Матос, который также входил в штаб Клоппа. Сам немец планирует уйти в отпуск.

Напомним, Зальцбург выиграл 10 последних розыгрышей чемпионата Австрии и регулярно выступал на групповой стадии ЛЧ. Впрочем, нынешняя кампания складывается для "быков" плохо. Они заняли последнее место в квартете ЛЧ, а на внутренней арене рискуют отдать оба трофея Штурму.

Welcome to Salzburg, Pepijn Lijnders. ️ pic.twitter.com/nDp3vyUqAK — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024

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