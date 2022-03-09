Севільці вчергове нагадають всьому світу про цинічний і кривавий напад Росії на нашу державу.

Як відомо, сьогодні, 9 березня, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між Бетісом та Айнтрахтом. "Зелено-білі" на розминку перед матчем вийдуть у синьо-жовтих футболках з написом "STOP WAR", повідомляє прес-служба клубу.

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Нагадаємо, зустріч пройде у Севільї на стадіоні Беніто Вільямарін. Початок зустрічі о 19:45.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабну війну проти України вранці 24 лютого. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора.

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