Сразу три команды продолжали борьбу за шестую строчку, которая дает возможность сыграть в Лиге конференций. Кроме Челси, кандидатами на третий по силе еврокубок были Манчестер Юнайтед с Ньюкаслом, которые сошли в очной дуэли в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

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Каземиро на 10-й минуте упустил роскошную возможность вывести МЮ вперед, пробив над перекладиной. Впоследствии Гарначо не сумел переиграть Дубравку, целясь в нижний угол ворот с острого угла. Однако в середине тайма "красные дьяволы" все-таки пробили оборону "сорок": защитники упустили Майну, который оказался в районе одиннадцатиметровой отметки, и Кобби легко пробил мимо кипера. Бёрн в конце тайма уже видел мяч в воротах МЮ, но в последний момент защитник успел выбить сферу.

Сразу после перерыва Ньюкасл сравнял: стремительная контратака, Мерфи прострелил с правого фланга и Гордон уже в падении протолкнул сферу в сетку. Исак вскоре мог увеличивать преимущество гостей, но попал в перекладину. А Ман Юнайтед в ответ забил во второй раз: Диалло удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового, нанеся пушечный удар из пределов штрафной.

Ньюкасл начал буквально бомбардировать ворота Онана (чего только стоят попытки Лонгстаффа и Жоэлинтона), но камерунец стоял стеной. Тен Хаг провел первые замены лишь на 82-й минуте и они стали решающими: Хёйлунд получил мяч на линии штрафной, под давлением защитников начал смещаться вправо и неожиданно пробил в противоположный угол – 3:1. Уже в добавленное время "сороки" сократили красивым голом Холла, но на большее не хватило сил.

Победа принесла Манчестер Юнайтед 57 очков и подняла на восьмое место турнирной таблицы. У Ньюкасла столько же баллов и седьмая строчка.

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