Митьюлланд присоединился к поддержке Украины – сине-желтый флаг на футболках и сбор средств детям
Датский клуб, в котором оставил свой след не один украинец, начал сбор средств для помощи нашему народу.
На поединок 20-го тура датской Суперлиги против Виборга Митьюлланд вышел в футболках с украинскими флагами. Таким образом, бывший клуб Артема Довбика решил поддержать наше государство и своего капитана, Эрика Святченко, у которого есть украинские корни.
Астон Вилла присоединилась к поддержке Украины в войне с Россией
Во время матча, который, к слову, завершился победой хозяев 3:1, светодиодные баннеры по всему стадиону украшал лозунг "Stand With Ukraine" на сине-желтом фоне.
Кроме того, Митьюлланд совместно с ЮНИСЕФ начал сбор средств для помощи детям из Украины, который продлится до 12 марта.
Россия напала на Украину: Зинченко заплакал перед Линекером, задержание Шуфрича, оккупантов разоблачили во лжи (LIVE)