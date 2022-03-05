Датский клуб, в котором оставил свой след не один украинец, начал сбор средств для помощи нашему народу.

На поединок 20-го тура датской Суперлиги против Виборга Митьюлланд вышел в футболках с украинскими флагами. Таким образом, бывший клуб Артема Довбика решил поддержать наше государство и своего капитана, Эрика Святченко, у которого есть украинские корни.

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Во время матча, который, к слову, завершился победой хозяев 3:1, светодиодные баннеры по всему стадиону украшал лозунг "Stand With Ukraine" на сине-желтом фоне.

Кроме того, Митьюлланд совместно с ЮНИСЕФ начал сбор средств для помощи детям из Украины, который продлится до 12 марта.

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