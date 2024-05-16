Уже на четвёртой минуте Влаховичу удалось оторваться от Гина и реализовать выход практически один на один – Камбьясо уличил возможность и отдал своевременный и точный пас на сербского бомбардира. Не рискну обвинять в этом пропущенном мяче Исака Гина или Берат Джимсити – для этого нужно знать установку Гасперини.

"Приберёг гол на финал Кубка ": главная трансферная цель Ювентуса "угрожает" ему - он уже оформлял против туринцев дубль

Если шведу не следовало выдёргиваться вперёд в момент голевого паса Камбьясо - значит, виноват он. Если мы говорим о несоблюдении офсайдной линии – значит, виноват албанец. Так или иначе этот ранний эпизод стал поводом поговорить о ключевом решении тренера Аталанты оставить Скальвини в запасе. Если бы защитник сборной Италии вышел в старте, Джимсити отправился бы на левый полуфланг обороны, а Де Рон – в опорную зону. Но Гасперини решил действовать иначе.

Обычно Аталанте удавалось компенсировать оборонительные огрехи действиями в атаке. Но в отсутствие дисквалифицированного центрфорварда Джанлуки Скамакки бергамаски редко создавали угрозу у ворот Перина. До штрафной площади Юве "богиня" доходила, дальше – нет. Выход во втором тайме Эль-Билаля Туре мало что изменил в этом плане: дальний выстрел Лукмана, попадание Адемолы в штангу и неточный удар Копмейнерса (ему не удалось сдержать своё обещание, данное друзьям – забить в финале Кубка) со второго этажа оказались самыми опасными моментами у ворот Ювентуса за всю игру.

Именно "Старая синьора" была ближе ко второму забитому мячу, чем Аталанта – к тому, чтобы отыграться: на 83-й минуте перекладина спасла бергамасков после удара Миретти. Перед этим Влахович снова забил после передачи Камбьясо, на этот раз головой. Однако бригада арбитров взятие ворот отменила – при тщательном видеопросмотре оказалось, что Душан находился в миллиметровом офсайде. Так Ювентус выиграл свой 15-й Кубок Италии в истории.

"Мы проиграли два финала Кубка Италии, но мы упрямые", – отмечал перед новым финалом Гасперини, в котором его команда официально считалась фаворитом. Но и на сей раз Джан Пьеро не смог подобрать ключи к команде Аллегри – тренер Юве обогнал Эриксена и Манчини и единолично возглавил список самых успешных наставников турнира. Теперь у Макса 5 побед в Кубке Италии. В конце этого финала он был удалён за снятый на эмоциях пиджак и претензии в адрес всей судейской бригады.

Аталанта Гасперини, в свою очередь, рискует войти в историю как команда, которая играла в фантастический футбол, но при этом проиграла все свои кубковые финалы. Избавиться от этого проклятья бергамаски попытаются 22 мая в финале Лиги Европы с Байером.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд