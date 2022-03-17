"Только вчера вырвался из Мариуполя и выехал на безопасную территорию. Слава Богу, что жив и здоров вместе с семьей. Война застала в Мариуполе? Да. 21 день войны я был в Мариуполе. Собственный дом там? Нет. Я работал в ФК Мариуполь и снимал квартиру в городе. Моя семья была со мной. Что с квартирой? Она разрушена.

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Где переживал обстрел Мариуполя? Сидели в подвале многоквартирного дома. Нас там было около двухсот человек. В общем, не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа. Самой главной задачей было прокормить детей и жену.

Все люди сплотились и помогали друг другу, делились чем было. Когда уже отключили газ, еду готовили на костре. В основном крупы, картофель. Мяса не было. Питьевая вода? Стояли по пять часов в очереди под гранатометами, чтобы набрать хотя бы две баклажки питьевой воды", – рассказал Орбу в интервью Fanday.

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