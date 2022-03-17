Жадан находится в Харькове, где занимается волонтерством, а Вакарчук ездит по Украине, поднимая боевой дух населения, военных и бойцов территориальной обороны. Встретившись, представители нашей культурной элиты нашли несколько минут, чтобы обсудить ситуацию в стране, мужественно противостоящей захватническим планам Путина и российской армии.

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"Сейчас вся страна едина. Буквально вся! Я не утрирую, потому что объездил ее всю за эти две недели. От Львова до Харькова и от Одессы до северных районов Киева. Фактически везде, где сейчас можно свободно, хотя и не всегда безопасно передвигаться. Везде, где территорию контролирует украинская армия.

Скажу тебе так – я такого единства еще не видел. Буквально душевный порыв. Если делать такие немного вульгарные, но понятные людям аллегории, то словно сборная Украины играет в футбол и уверенно побеждает. И все, кто далек от футбола, кто близок, просто болеют за украинский флаг.

К сожалению, мы сейчас сидим не с попкорном у телевизора, а стоим на линии огня с автоматами, джавелинами. А кто-то строит баррикады, кто-то режет бутерброды, кто-то держит скальпель в руках. Все эти люди, как один, строят Украину. Путин разрушает Украину, а мы в это же время ее строим", – сказал Вакарчук.

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