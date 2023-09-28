– Если бы Динамо снималось в рекламе какого-то прикольного бренда, что сразу приходит на ум? Возможно какая-то машина или бренд одежды?

– Ну пусть вон Жора (Бущан, – прим.) со своим "бади" (телом) может рекламировать какие-то трусы.

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– Житомирский текстиль?

– О! Да, ему как раз и подойдет.

– У кого в Динамо лучшие актерские способности?

– Наверное у Бущана. Я думаю, ему это легко будет даваться. Он создан для этого, там где камера, люди. Ему это нравится.

– А кто из игроков Динамо смог бы сняться в комедийной роли в Голливуде, в фильме ужасов и в детективе?

– В комедийной – Жора, но у него проблемы с английским. В фильме ужасов – Макс Дячук. Ему даже грим можно не делать. А в детективе – Кара (Кавараев, – прим.). Ему только трубки не хватает, – сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу ВДИНАМО.

Напомним, накануне Динамо вылетело из очередного турнирную, минимально уступив Оболони в 1/8 финала Кубка Украины.

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