"За него все переживают. Такая ситуация может произойти с каждым человеком. Когда Артем был на пике своей футбольной карьеры, зарабатывал много денег, то у него была куча друзей, поклонников и поклонниц среди женского круга. Сейчас с ним произошла такая ситуация, его нужно поддержать.

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Артем – сильный человек. Он должен осознать, что еще нужен людям и может много принести пользы. Милевский должен сделать перенастройку в голове, собрать всю волю в кулак, отбросить негативные моменты и двигаться дальше. Бог дает жизнь не просто так, ее нужно ценить. Артем должен это осознать, и у него все получится. Во-первых, он должен помочь себе сам, потому что если человек этого не хочет, то уже никто не поможет. Настоящие друзья, которые готовы ему помочь, у него есть.

Ранее Артем вел на ютубе свой канал "Миля", но потом в нашу страну пришла война. С этими событиями он остался наедине, как и многие другие украинцы. Также он не может поехать в Беларусь к родным. Так случилось, что своей семьи у него нет, не нашел ту единственную. На фоне этих событий у него произошел психологически-моральный надлом. Человек закрылся в себе.

Но нашлись друзья, которые были рядом и помогли ему – это Саня Алиев и Женя Селезнев. Также на первом этапе лечения помог Игорь Суркис. Насколько я знаю, он готов взять Милевского на какую-то должность в Динамо. Возможно, детским тренером или селекционером.

Но все зависит от Артема. Если он правильно разложит моменты у себя в голове и будет двигаться в положительном направлении, то у него все получится. Не будем говорить о его другой, ночной жизни, но у Милевского есть роскошный футбольный опыт, он выступал на высоком уровне, поэтому ему есть чем поделиться с детьми", – сказал Федецкий в комментарии Українському футболу.

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