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Челси окончательно согласовал все детали трансфера Стерлинга из Манчестер Сити

Тренерскому штабу, сыгравшему огромную роль в моем развитии на протяжении многих лет. Моим товарищам по команде, которые стали больше, чем просто теми, с кем я делю поле. Персоналу и офису. Болельщикам, которые неустанно поддерживали команду. И всем, кто связан с Манчестер Сити – мое уважение к вам не может быть больше. Какое это было путешествие.

Я благодарен за взлеты и падения, поскольку падения иногда испытывали мою силу и решимость и позволяли мне стоять здесь перед вами как лучшая возможная версия самого себя. Я прибыл в Манчестер 20-летним, сегодня я уезжаю мужчиной. Спасибо за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку Манчестер Сити", – написал Стерлинг в соцсетях, прикрепив видео памятных моментов.

What a journey pic.twitter.com/beX13AOOsj — Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022

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