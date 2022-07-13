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Челсі остаточно узгодив усі деталі трансферу Стерлінга з Манчестер Сіті

Тренерському штабу, який зіграв величезну роль у моєму розвитку протягом багатьох років. Моїм товаришам по команді, які стали більшим, ніж просто тими, з ким я ділю поле. Персоналу та офісу. Уболівальникам, які невпинно підтримували команду. І всім, хто пов'язаний з Манчестер Сіті – моя повага до вас не може бути більшою. Яка це була подорож.

Я вдячний за злети та падіння, оскільки саме падіння часом випробовували мою силу та рішучість і дозволяли мені стояти тут перед вами як найкраща можлива версія самого себе. Я прибув до Манчестера 20-річним, сьогодні я їду чоловіком. Дякую за вашу нескінченну підтримку. Для мене було честю носити футболку Манчестер Сіті", – написав Стерлінг у соцмережах, прикріпивши відео пам'ятних моментів.

What a journey pic.twitter.com/beX13AOOsj — Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022

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