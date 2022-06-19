Ливерпуль и Манчестер Сити в межсезонье приобрели топовых форвардов. 21-летний Эрлинг Холанд повторил судьбу отца и присоединился к Сити, а 22-летний Дарвин Нуньес переехал на Анфилд. Гвардиола и Клопп, которые и так построили сильнейшие команды в Европе, получили дополнительные инструменты. Правда, за молодых супернападающих пришлось немало выложить.

Авторитетный блоггер Swiss Ramble собрал все расходы клубов на этих новичков и наглядно сравнил трансферы Холанда и Нуньеса.

Ливерпуль платит больше непосредственному продавцу. Бенфика гарантированно получит 75 миллионов евро и еще 25 миллионов в виде легкодоступных бонусов. Манчестер Сити здесь удалось сэкономить, ведь в контракте Холанда с Боруссией была прописана сумма отступных – 60 миллионов евро. "Горожанам" не пришлось торговаться, только выплатить клаусулу.

В то же время Сити вынужден был больше работать с посредниками: с конторой Райолы и отцом Эрлинга. Агентская компания получила около 30 миллионов евро за трансфер, а подписной бонус для семьи Холанда составил 20 млн евро. В то время как Ливерпуль отделался классическими комиссионными (≈20%, 13 млн) для агентов Дарвина. Расходы почти сравнялись, но еще зарплата.

Холанд подписал с Манчестером Сити контракт на 5 лет с грандиозной зарплатой в 430 тысяч евро в неделю. То есть 22,5 млн евро в год. И 112 млн евро за весь период. Нуньесу выписали более скромную зарплату в Ливерпуле – 160 тысяч евро в неделю. То есть 8,5 млн. евро в год. Но Дарвин подписал контракт на 6 сезонов и получит 50 млн евро.

Если Холанд и Нуньес полностью отработают свои контракты, а клубы их не продадут и не предложат подписать новые соглашения на улучшенных условиях, то Дарвин обойдется Ливерпулю в 165 млн евро. Что на 57 миллионов евро дешевле, чем Холанд для Манчестер Сити (222 млн евро). Это, конечно, нереальные условия, но приведенные цифры дают понимание, кому и сколько платят клубы, оформляя такие трансферы.

Графическое отображение трансферных расходов (в фунтах стерлингов) от Swiss Ramble

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